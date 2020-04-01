На утро 1 апреля в Казахстане выявлены еще 5 новых случаев заражения коронавирусом

В Казахстане обнаружены ещё 5 заражённых коронавирусом
По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:15 в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусом, из них в городе Шымкент 1 случай, в Туркестанской области — 4, сообщает Минздрав Казахстана.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 348 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане – 178;
- Алматы – 82;
- Карагандинской области - 13;
- Атырауской области - 16;
- Акмолинской области - 10;
- Жамбылской области - 3;
- Шымкент - 3;
- Восточно - Казахстанской области - 2;
- Алматинской области - 8;
- Актюбинской области - 3;
- Северо - Казахстанской области - 3;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 1;
- Кызылординской области - 18;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 5.
Источник: centralasia.media
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