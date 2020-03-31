В Испании зарегистрирован новый антирекорд – за день умерли 849 человек

В Испании зарегистрировано очередное рекордное количество смертей от коронавируса - с понедельника на вторник умерли 849 человек умерли.

Общее число случаев заболевания в стране в настоящее время составляет 94 417 человек по сравнению с 85 195 в понедельник, а общее число погибших – 8 189 человек.

Источник: centralasia.media