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Количество случаев COVID-19 в Узбекистане достигло 167

На сегодняшний день в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 и составляет 167, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.

Сегодня утром 31 марта сообщалось о восьми новых случаях.

Напомним, впервые в Узбекистане COVID-19 был обнаружен 15 марта.

Источник: Кабар

           

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