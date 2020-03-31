В России число умерших от коронавируса достигло 17 человек

В России скончались еще восемь пациентов с коронавирусом, сообщает РИА новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях.

Общее число пациентов с коронавирусом в России достигло 2337 человек, 121 выздоровел, 17 скончались.

Источник: centralasia.media