В России число умерших от коронавируса достигло 17 человек

В России скончались еще восемь пациентов с коронавирусом, сообщает РИА новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях.
Общее число пациентов с коронавирусом в России достигло 2337 человек, 121 выздоровел, 17 скончались.
Источник: centralasia.media
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