В Казахстане обнаружены еще 11 зараженных коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15:30 в Казахстане

зарегистрированы еще 11 случаев, из них в Кызылординской области 10 случаев, Павлодарской области - 1 случай, сообщает Минздрав Казахстана.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 336 случаев, из них в Нур-Султане 175 случаев, Алматы – 82, Карагандинской области - 13, Атырауской области - 13, Акмолинской области - 10, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 8, Актюбинской области - 3, Северо - Казахстанской области - 2, Павлодарской области -2, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 18, Западно-Казахстанской области - 2.

Источник: centralasia.media