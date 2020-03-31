Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тыс. человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 500 и сейчас составляет 2337 человек.
Выздоровели на данный момент 121 человек, 17 человек умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению 55 человек. За весь период выписан 121 человек. За сутки зафиксировано восемь летальных случаев. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев", - говорится в сообщении штаба.
Источник: Кабар
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