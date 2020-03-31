Узбекистан закупил у Китая 200 тыс. тест-систем для выявления коронавируса

Общий вес медицинского груза, доставленного самолетом Минобороны Узбекистана, составил около 20 тонн.
В соответствии с поручением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева из Китая было закуплено 200 тыс. тест-систем и 50 тыс. комбинезонов для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.
Общий вес медицинского груза, доставленного самолетом Минобороны Узбекистана, составил около 20 тонн.
Этим спецрейсом также доставлена гуманитарная помощь в виде различных медицинских предметов на сумму 2,5 млрд сумов из КНР.
Кроме этого, согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров, 31 марта будет закуплена медицинская техника и средства защиты на 16 млрд сумов, а 3 апреля – на 45 млрд сумов.
Ранее президент Убзекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерствам здравоохранения и финансов закупить 300 тыс. экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, организацию мобильных лабораторий в населенных пунктах с высоким риском распространения вируса.
Источник: Кабар
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