В Казахстане от коронавируса умер еще один пациент. Медики рассказали подробности заболевания

В Нур-Султане 31 марта скончался 50-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, сообщает zakon.kz.

По его данным, мужчина болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. Его работа была связана с частыми командировками.



Все 31 близких контактных из числа членов семьи и сотрудников по работе были госпитализированы. 55 потенциальных контактов определены на домашний карантин.

В дальнейшем у двух близких членов семьи зарегистрирован коронавирус.

Согласно данным медиков, пациент страдал сахарным диабетом, был инсулинозависимый, а также была артериальная гипертензия.

При поступлении состояние больного оценивалось как тяжелое с установленной двухсторонней пневмонией с признаками дыхательной недостаточности. 22 марта он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. В процессе диагностики подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

31 марта в 03:30 ночи произошла остановка сердечной деятельности.

Первая смерть от коронавируса была зафиксирована 26 марта. На сегодня по республике зарегистрировано 325 зараженных.

Источник: centralasia.media