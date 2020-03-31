Олимпиада в Токио состоится в июле-августе 2021 года

Определены новые даты Олимпийских и Паралимпийских игр Токио 2020.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета КР.
Лидеры ключевых организаций, в числе которых президент МОК Томас Бах, президент Оргкомитета Токио-2020 Мори Йоширо, губернатор Токио Коике Юрико и министр Олимпийских и Паралимпийских игр Хасимото Сейко, по телефонной конференции согласовали новый график.
Так, Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры – с 24 августа до 5 сентября 2021 года.
«Новые даты дают органам здравоохранения и всем, кто участвует в организации Игр, максимальное время для решения проблем с постоянно меняющейся ситуацией, связанное с пандемией COVID-19. Также имеется дополнительное преимущество, как сведение к минимуму изменений в Международном спортивном календаре ради интересов спортсменов и МФ. Кроме того, будет достаточно времени для завершения процесса квалификации»,- говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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