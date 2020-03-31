В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 1 и достигло 150

На 30 марта в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 1 и составило 150 человек.
Как сообщает Минздрав РУз, коронавирусная ннфекция выявлена у 1 гражданки из столицы.
Источник: centralasia.media
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На 30 марта в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 1 и составило 150 человек.
Как сообщает Минздрав РУз, коронавирусная ннфекция выявлена у 1 гражданки из столицы.
Источник: centralasia.media
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