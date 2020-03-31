В Монголии выздоровели двое пациентов с коронавирусом

В Монголии двое пациентов с коронавирусом выздоровели и будут выписаны 31 марта.
Об этом на ежедневном брифинге сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д. Нямхуу.
В Монголии всего 12 зараженных коронавирусом, все случаи завозные.
После выписки из больницы все выздоровевшие пациенты будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней.
Источник: centralasia.media
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