В Монголии выздоровели двое пациентов с коронавирусом

В Монголии двое пациентов с коронавирусом выздоровели и будут выписаны 31 марта.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д. Нямхуу.

В Монголии всего 12 зараженных коронавирусом, все случаи завозные.

После выписки из больницы все выздоровевшие пациенты будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

Источник: centralasia.media