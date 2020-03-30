Фонд Джека Ма окажет Кыргызстану гуманитарную помощь

Китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Group Джек Ма и его благотворительный фонд объявили, что направят гуманитарную помощь семи государствам в Азии.
Среди них есть и Кыргызстан. Об этом написал информационный источник «Рейтерс».
Помимо Кыргызстана, которому благотворительный фонд Джека Ма окажет гуманитарную помощь, есть Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Бутан и Вьетнам.
По информации агентства Reuters, в указанные семь стран от Джека Ма будут направлены: 1,7 млн масок, 165 тысяч тестов, защитная одежда и медицинская аппаратура (аппараты искусственного дыхания и измеряющие температуру тепловизоры).
Дополним, названный фонд до этого предоставлял гумпомощь России, США и ряду стран Европы.
Источник: Марал радиосу
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