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Фонд Джека Ма окажет Кыргызстану гуманитарную помощь

Китайский миллиардер, основатель компании  Alibaba Group Джек Ма и его благотворительный фонд объявили, что направят гуманитарную помощь семи государствам в Азии.

Среди них есть и Кыргызстан. Об этом написал информационный источник «Рейтерс».

Помимо Кыргызстана, которому благотворительный фонд Джека Ма окажет гуманитарную помощь, есть Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Бутан и Вьетнам.

По информации агентства Reuters, в указанные семь стран от Джека Ма будут направлены: 1,7 млн масок, 165 тысяч тестов, защитная одежда и медицинская аппаратура (аппараты искусственного дыхания и измеряющие температуру тепловизоры).

Дополним, названный фонд до этого предоставлял гумпомощь России, США и ряду стран Европы.

Источник: Марал радиосу

           

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