В Испании от коронавируса умерла принцесса Мария Тереза

Принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза умерла от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EHA News.
Отмечается, что это первая жертва пандемии коронавируса среди членов королевских семей Европы.
Король Филипп VI и его жена королева Летиция получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.
Напомним, 19 марта князь Монако Альбер II сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Отмечалось, что князь находится на самоизоляции под присмотром врачей, а его состояние здоровья не вызывает беспокойства.
Источник: reporter.kg
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