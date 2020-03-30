(Видео) Профессор Энтони Фаучи: "Карантин сохранит сотни тысяч жизней"…

Самоизоляция в США продлится минимум до конца апреля, об этом заявил американский президент, изменив свое предыдущее решение.

Источник: euronews (на русском)