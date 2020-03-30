В Таиланде за сутки 136 человек заразились коронавирусом

Общее количество зараженных с начала эпидемии в стране составляет 1 524 человека.
В Таиланде 30 марта зарегистрировали 136 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-секретаря комитета по чрезвычайному положению и Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.
Общее количество зараженных с начала эпидемии в стране составляет 1 524 человека.
«Новые случаи связаны с известными кластерами заражения, такими как кластер в провинциях юга страны, а именно провинциях Пхукет, Краби, Ялла и Паттани, и кластер в центральном и северо-восточном Таиланде – провинциях Чонбури, Сакео и провинциях северо-востока», - сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что общее количество новых заражений в провинциях Таиланда, начиная с 21 марта, опережает общее количество заболевших в Бангкоке, который был в первые недели эпидемии центром распространения инфекции.
По словам пресс-секретаря, на сегодня коронавирусная инфекция обнаружена в 59 из 77 провинций страны.
Источник: centralasia.media
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