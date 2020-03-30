В Казахстане число заразившихся коронавирусом приблизилось к 300 человек

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:10 в Казахстане зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы, в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях по три случая.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 293 случая, из них в Нур-Султане – 167 случаев, Алматы – 73, Карагандинской области - 7, Атырауской области - 12, Акмолинской области - 9, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 6, Актюбинской области - 2, Северо - Казахстанской области - 1, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 2, Западно-Казахстанской области - 5.
Источник: centralasia.media
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