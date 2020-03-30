В Узбекистане число случаев заражения COVID-19 достигло 145

Количество случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в Узбекистане, увеличилось на 1 и достигло 145, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РУз.
Инфекция выявлена у племянника мужчины, скончавшегося 28 марта после заражения COVID-19.
Ранее сообщалось о полном выздоровлении 7 пациентов, которые были выписаны из клиники и помещены в реабилитационый центр.
В Узбекистане COVID-19 был выявлен впервые 15 марта текущего года.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!