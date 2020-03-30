В Узбекистане число случаев заражения COVID-19 достигло 145

Количество случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в Узбекистане, увеличилось на 1 и достигло 145, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РУз.

Инфекция выявлена у племянника мужчины, скончавшегося 28 марта после заражения COVID-19.

Ранее сообщалось о полном выздоровлении 7 пациентов, которые были выписаны из клиники и помещены в реабилитационый центр.

В Узбекистане COVID-19 был выявлен впервые 15 марта текущего года.

Источник: Кабар