В Москве вводится тотальный карантин: на улицу – только по спецпропускам

В Москве вводится всеобщий карантин: мэр Сергей Собянин заявил, что домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озвученный режим начинается действовать с 0 часов 00 минут 30 марта.

Выходить на улицу можно будет только при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

– обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

– поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

– похода в ближайшем работающий магазин или аптеку,

– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

– необходимости вынести бытовой мусор.

Контролировать соблюдение домашнего режима и установленных правил перемещения горожан будет специальная система, которую развернут в течение ближайшей недели.

При этом градоначальник отметил, что право граждан приезжать в город или уезжать из Москвы не ограничивается.

Для тех, кто потеряет работу из-за сложившейся ситуации, обещают ввести региональную компенсационную выплату.

Источник: newdaynews.ru