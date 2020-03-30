В Москве вводится тотальный карантин: на улицу – только по спецпропускам

В Москве вводится всеобщий карантин: мэр Сергей Собянин заявил, что домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», озвученный режим начинается действовать с 0 часов 00 минут 30 марта.
Выходить на улицу можно будет только при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.
Покидать квартиру разрешается только в случаях:
– обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
– поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
– похода в ближайшем работающий магазин или аптеку,
– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
– необходимости вынести бытовой мусор.
Контролировать соблюдение домашнего режима и установленных правил перемещения горожан будет специальная система, которую развернут в течение ближайшей недели.
При этом градоначальник отметил, что право граждан приезжать в город или уезжать из Москвы не ограничивается.
Для тех, кто потеряет работу из-за сложившейся ситуации, обещают ввести региональную компенсационную выплату.
Источник: newdaynews.ru
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