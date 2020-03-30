           
Подробности
В мире
Просмотров: 12

В Москве вводится тотальный карантин: на улицу – только по спецпропускам

В Москве вводится всеобщий карантин: мэр Сергей Собянин заявил, что домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озвученный режим начинается действовать с 0 часов 00 минут 30 марта.

Выходить на улицу можно будет только при наличии спецпропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

– обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

– поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

– похода в ближайшем работающий магазин или аптеку,

– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

– необходимости вынести бытовой мусор.

Контролировать соблюдение домашнего режима и установленных правил перемещения горожан будет специальная система, которую развернут в течение ближайшей недели.

При этом градоначальник отметил, что право граждан приезжать в город или уезжать из Москвы не ограничивается.

Для тех, кто потеряет работу из-за сложившейся ситуации, обещают ввести региональную компенсационную выплату.

Источник: newdaynews.ru

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить