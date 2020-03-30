Число зараженных коронавирусом в мире превысило 634 тыс. человек

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 634 835, за все время скончались 29 тыс.
957 человек, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 63 тыс. 159 человек, за последние 24 часа в мире умерли 3 тыс. 464 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Источник: Кабар
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