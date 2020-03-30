В Казахстане зарегистрированы ещё 12 случаев заражения коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:30 в Казахстане зарегистрированы ещё 12 случаев заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

Новые случаи выявлены в Нур-Султане - 1, Алматы - 3, Атырауской области - 6, Алматинской области - 2. Общее количество заражённых в Казахстане составило 283 человека.

Источник: centralasia.media