В Китае выздоровели 93% зараженных COVID-19

В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, был выявлен 67 тысяч 801 случай заражения, 3186 человек скончались, смертность составила 4,69%.

Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 2396 человек, при этом 93% всех зараженных выздоровели, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тысячи 470, из них 75 тысяч 770 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 93% от общего числа заболевших.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 тысяч 669 случаев заражения, из них 118 с летальным исходом, смертность составила 0,86%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, был выявлен 67 тысяч 801 случай заражения, 3186 человек скончались, смертность составила 4,69%.

При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5,09%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3304 человек, смертность в среднем по стране составила 4,05%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта сообщил, что пик эпидемии в стране пройден.

Источник: Кабар