В Казахстане зафиксированы ещё 22 новых случая заражения коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:30 в Казахстане зарегистрированы ещё 22 случая, из них в Нур-Султане 16 случаев, Алматы — 4 случая, Атырауской области — 1, Кызылординской — 1.

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:30 в Казахстане зарегистрированы ещё 22 случая, из них в Нур-Султане 16 случаев, Алматы — 4 случая, Атырауской области — 1, Кызылординской — 1.

На сегодняшний день по стране общее количество заражённых составило 251 человек.

Источник: centralasia.media