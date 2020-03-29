Число выявленных COVID-19 в Узбекистане достигло 133

Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 29 и достигло 133, сообщает Минздрав РУз.

Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 29 и достигло 133, сообщает Минздрав РУз. В Узбекистане COVID-19 был выявлен впервые 15 марта.

Источник: Кабар