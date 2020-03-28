В Узбекистане скончался второй пациент с коронавирусом

В Узбекистане за последние сутки скончался мужчина с короновирусом, сообщила пресс-служба Минздрава Республики.
Это второй случай гибели пациентов с коронавирусом в Узбекистане. Накануне утром зафиксирован первый случай гибели пациента с коронавирусом – 72-летняя женщина из Намангана.
На сегодняшний день количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане составляет 104 человек.
В Узбекистане COVID-19 зафиксировали впервые 15 марта.
Источник: Кабар
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