В Узбекистане скончался второй пациент с коронавирусом

В Узбекистане за последние сутки скончался мужчина с короновирусом, сообщила пресс-служба Минздрава Республики.

Это второй случай гибели пациентов с коронавирусом в Узбекистане. Накануне утром зафиксирован первый случай гибели пациента с коронавирусом – 72-летняя женщина из Намангана.

На сегодняшний день количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане составляет 104 человек.

В Узбекистане COVID-19 зафиксировали впервые 15 марта.

Источник: Кабар