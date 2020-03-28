В Италии зафиксировано наибольшее за период пандемии число погибших от коронавируса за один день

В Италии в пятницу вновь зафиксировано наибольшее за день число погибших от коронавирусной инфекции – 919.

Общее число летальных исходов заболевания COVID-19 в стране, наиболее пострадавшей от пандемии, составляет сейчас 9134, заболевших с начала эпидемии – свыше 86 тысяч. Вылечились за всё время около 11 тысяч человек.

Случаев новых заражений за последние сутки – более 6 тысяч.

Как сообщил в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, всего в мире коронавирусом заразились свыше полумиллиона человек, из них более 20 тысяч умерли. Сайты, которые обобщают информацию о числе инфицированных и умерших, к вечеру пятницы сообщают, что заразились более 572 тысяч человек во всём мире, умерли более 27 тысяч. Больше всего выявленных случаев инфицирования – в Соединённых Штатах, число приближается к 100 тысячам. Италия на втором месте.

За сутки в Испании в связи с коронавирусом умерли более 500 человек, во Франции около 300, в Великобритании почти 200, более 100 – в США, Иране, Нидерландах. Всего в мире – более 2800 жертв коронавируса за минувшие сутки.

Источник: Азаттык