В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 150 человек

По состоянию на 22:20 и на 23:15 в Казахстане зарегистрированы 13 заражённых коронавирусом.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

Общее количество заражённых по республике составило 150 человек. Новые случаи выявлены в Нур-Султане — 6, в Акмолинской области — 2, Алматы — 5.

Источник: centralasia.media