ВОЗ сообщила о 500 тыс зараженных коронавирусом

Число зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 500 тысяч, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.
По последним данным ВОЗ, в мире заражены 509 164 человека. Количество смертельных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 23 тысячи.
Всего, по данным организации, коронавирус зафиксирован в 201 стране.
Источник: РИА Новости
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