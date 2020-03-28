ВОЗ сообщила о 500 тыс зараженных коронавирусом

Число зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 500 тысяч, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены 509 164 человека. Количество смертельных исходов, связанных с коронавирусом, превысило 23 тысячи.

Всего, по данным организации, коронавирус зафиксирован в 201 стране.

Источник: РИА Новости