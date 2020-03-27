В Испании за сутки от коронавируса скончались 769 человек

Показатель суточной смертности от коронавируса в Испании вновь устремился вверх.

За минувшие сутки от инфекции скончались 769 пациентов, а общее число жертв с начала эпидемии приблизилось к 5 тыс, сообщает euronews.

За сутки в Испании было выявлено более 9 тыс. новых случаев заражения, говорится в сообщении.

Источник: centralasia.medi