У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус.

Об этом сообщил сам премьер-министр, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, у него есть легкие симптомы болезни Covid-19 и теперь он самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, но продолжит руководить правительством.

Борису Джонсону 55 лет.

Источник: Кабар