У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19, пишет РИА Новости.

Как сообщается, артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. «После до обследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — пояснил врач.

В первые сутки состояние Лещенко ухудшилось: усилилась одышка и снизились показатели оксигенации крови, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию.

Сейчас 78-летний певец стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде. «Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — подытожил врач.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, в мире заражены более 465 тыс. человек, свыше 21 тыс. умерли.

Источник: Кабар