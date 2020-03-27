У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19, пишет РИА Новости.
Как сообщается, артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. «После до обследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — пояснил врач.
В первые сутки состояние Лещенко ухудшилось: усилилась одышка и снизились показатели оксигенации крови, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию.
Сейчас 78-летний певец стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде. «Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — подытожил врач.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, в мире заражены более 465 тыс. человек, свыше 21 тыс. умерли.
Источник: Кабар
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