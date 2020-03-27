Узбекистан сообщил о смерти пациента с коронавирусом

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило 27 марта в своем telegram-канале, что в Намангане скончалась 72-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусом.
Пациентку госпитализировали 26 марта в Наманганскую областную инфекционную больницу. У женщины, как сообщается, имелись такие хронические заболевания, как сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность. Она находилась на диспансерном учете.
В четверг лабораторные анализы подтвердили наличие у пациентки коронавируса. Предполагается, что пожилая женщина заразилась инфекцией от дочери, которая вернулась из Турции 12 марта и находилась на карантине.
Ранним утром 27 марта пациентка, несмотря на реанимационные процедуры, скончалась от острого инфаркта миокарда, заявили в министерстве здравоохранения Узбекистана. Это первый известный зарегистрированный случай смерти пациента с коронавирусом в самой густонаселенной стране в Центральной Азии.
По заявлениям властей, число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане на утро 27 марта составило 83, из них пять случаев зарегистрировано в Ташкенте, три — в Андижане. Главный государственный санитарный врач республики Нурмат Отабеков сказал, что состояние семи пациентов оценивается как тяжелое.
Источник: Азаттык
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