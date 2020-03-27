Китай закрывает с 28 марта границы для иностранцев

Китай с 28 марта закрывает границы для въезда иностранцев по действующим визам.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госуправление по делам миграции.
Ограничение коснется также иностранцев, имеющих действующие виды на жительство в Китае.
Ранее сообщалось, что в Китае решили открыть победивший эпидемию коронавируса 2019-nCoV город Ухань, где были обнаружены первые зараженные. Это произойдет 8 апреля.
По последним данным, в мире выявлено свыше 532 тысячи 692 инфицированных коронавирусом; 24 тысячи 75 человек погибли, 122 тысячи 672 — вылечились.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Источник: Элгезит
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