Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 8 и достигло 83 человек

На сегодняшний день количество коронавирусных инфекций в Узбекистане увеличилось на 8 и достигло 83 человек, сообщает Минздрав РУз.

На сегодняшний день количество коронавирусных инфекций в Узбекистане увеличилось на 8 и достигло 83 человек, сообщает Минздрав РУз. Было подтверждено, что 5 человек заразились в Ташкенте и 3 - в Андижане.

Источник: centralasia.media