В Узбекистане от инфаркта умер 72-летний пациент с коронавирусом

В Узбекистане пациент с коронавирусом умер от острого инфаркта миокарда, сообщает 27 марта Министерство здравоохранения республики.
26 марта этого года 72-летний Р. из Намангана, находившийся на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями, поступил в областную инфекционную больницу с диагнозом коронавирусная инфекция.
Примерно в 23:00 того же дня в результате специальных лабораторных анализов у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Мужчина заразился ею от своей дочери М., которая вернулась из поездки в Турцию 12 марта. У женщины был диагностирован коронавирус и она была помещена в карантин.
Пациент много лет страдал диабетом, хронической острой сердечной недостаточностью. Он умер от острого инфаркта миокарда в 4:30 утра 27 марта, несмотря на реанимационные действия врачей, - отметили в министерстве.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!