США вышли на первое место в мире по случаям COVID-19

США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса. Университет Джонса Хопкинса подсчитал, что в стране уже больше 85,4 тыс. случаев против 81,3 тыс. в Китае.
Таким образом, США за один день обошли Италию и КНР, пишет РИА новости.
Как сообщается, при этом в Соединенных штатах намного меньше жертв по отношению к общему числу выявленных случаев 1288 смертей против 3298 в Китае и 8215 в Италии. Однако эти цифры нельзя сравнивать напрямую, поскольку неизвестно, в какой стране больше случаев и где они лучше регистрируются.
Также большинство заболевших в США и Италии болеют до сих пор, так что делать выводы об исходе болезни также преждевременно. В США число случаев заражения стремительно растет, быстрее, чем в Италии, в то время как в Китае число новых случаев практически не выявлено.
Комментируя эту новость, Дональд Трамп заявил, что причина этого - проведение массового тестирования. «Думаю, надо отдать должное нашему тестированию», - сказал президент.
Кроме этого, по словам вице-президента Майка Пенса, США протестировали на коронавирус уже более полумиллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тыс. человек, свыше 20 тыс. кончались.
Источник: Кабар
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