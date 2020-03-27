Число жертв коронавируса в мире превысило 24 тыс. человек

Коронавирусом заразились более 531 тыс. человек.
Из них свыше 85,5 тыс. находятся в США, которые по числу подтвержденных случаев обошли Китай
От осложнений, вызванных новым коронавирусом, в мире умерли более 24 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса на основе информации, предоставленной системами здравоохранения различных стран. Число заразившихся превышает 531,7 тыс.
По состоянию на 5:10 мск известно о 24 053 жертвах заболевания. Больше всего человек скончалось в Италии — 8215. Как сообщает Corriere della Sera, в ней лишь за сутки умерли 712 человек. Очагом эпидемии в стране остаются регионы Ломбардия и Эмилия-Романья.
На втором месте по количеству жертв находится Испания — более 4,3 тыс. человек. Следом за ней идет Китай, в котором умер 3292 человек, причем за последние сутки в стране были зарегистрированы пять смертельных случаев — все из них произошли в провинции Хубэй, из которой в конце прошлого года начал распространяться коронавирус.
Источник - РБК
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