На утро в Казахстане подтверждены ещё 7 случаев заражения коронавирусом

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7:50 в Казахстане зарегистрированы ещё 7 новых случаев заражения коронавирусом.

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 7:50 в Казахстане зарегистрированы ещё 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.



На сегодняшний день в стране подтверждены 120 случаев. Один человек умер.

Источник: centralasia.media