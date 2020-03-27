Медперсонал в Узбекистане будет получать от 1 тыс. до 2600 долларов США

Медперсонал и сотрудники санэпидслужбы, работающие с пациентами с коронавирусом, будут каждые 14 дней получать поощрительные выплаты от 5 до 25 млн сумов.
При заражении COVID-19 им выплатят компенсацию в 100 млн сумов (если последствия тяжелые, то 250 млн сумов). Об этом сообщает Газета.уз.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по поддержке работников медицинской и санитарно-эпидемиологической службы, привлеченных к борьбе с распространением коронавирусной инфекции».
Согласно документу, в период действия карантина работникам медицинской, санитарно-эпидемиологической службы и другим работникам, контактирующим с больными с COVID-19, а также осуществляющим деятельность в учреждениях, где помещены инфицированные коронавирусом, и в лабораториях по выявлению этой инфекции, предусмотрены специальные поощрительные выплаты (без учета налогов)за каждые 14 дней работы:
врач, лаборант — 25 млн сумов;
средний медицинский персонал, медсестра-лаборант — 15 млн сумов;
младший медицинский персонал — 10 млн сумов;
другие работники — 5 млн сумов.
Работники медицинской, санитарно-эпидемиологической службы и другие работники, заразившиеся коронавирусной инфекцией при работе с пациентами с COVID-19, получат единовременную выплату в 100 млн сумов. Если болезнь вызовет тяжелые осложнения и нанесет непоправимый урон здоровью, работнику или членам его семьи выплатят 250 млн сумов.
Работники, получающие компенсацию, сохраняют право на получение выплат, связанных с ухудшением здоровья или гибели, в рамках трудового договора и законодательных актов.
В четверг глава государства сообщил, что 11 работников клиники Научно-исследовательского института вирусологии, где лечатся пациенты с коронавирусом, инфицированы этой болезнью.
В своем обращении Шавкат Мирзиёев призвал граждан следовать рекомендациям врачей и оставаться дома, а также подверг критике руководителей за недостаточные меры по сдерживанию распространения коронавируса.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!