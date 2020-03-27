Первая смерть от коронавируса в Казахстане: стали известны подробности

Сегодня, несмотря на проводимую интенсивную терапию, в больнице умерла 64-летняя жительница Акмолинской области, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения РК, причина смерти - тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза.

Причина пневмонии - коронавирус.

Данная пациентка, отнесенная по месту жительства к Акмолинской области, находилась в многопрофильной областной больнице, расположенной в Нур-Султане.

Учитывая, что географически это произошло в Нур-Султане, регистрация случая была по данному региону.

В ведомстве также привели в соответствие их медицинскую статистику, отнеся данный случай к Акмолинской области.

В этой связи, завтра на брифинге будут даны дополнительные разъяснения.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан выражает свои соболезнования родным и близким.

Напомним, ранее стало известно о том, что в экстренном выпуске новостей Даурен Абаев сообщил о первой смерти от новой коронавирусной инфекции в Казахстане.

Источник: Кабар