Первая смерть от коронавируса в Казахстане: стали известны подробности

Сегодня, несмотря на проводимую интенсивную терапию, в больнице умерла 64-летняя жительница Акмолинской области, передает NUR.KZ.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения РК, причина смерти - тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза.
Причина пневмонии - коронавирус.
Данная пациентка, отнесенная по месту жительства к Акмолинской области, находилась в многопрофильной областной больнице, расположенной в Нур-Султане.
Учитывая, что географически это произошло в Нур-Султане, регистрация случая была по данному региону.
В ведомстве также привели в соответствие их медицинскую статистику, отнеся данный случай к Акмолинской области.
В этой связи, завтра на брифинге будут даны дополнительные разъяснения.
Министерство здравоохранения Республики Казахстан выражает свои соболезнования родным и близким.
Напомним, ранее стало известно о том, что в экстренном выпуске новостей Даурен Абаев сообщил о первой смерти от новой коронавирусной инфекции в Казахстане.
Источник: Кабар
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