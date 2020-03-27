В Узбекистане 11 врачей заразились коронавирусом

Одиннадцать врачей были инфицированы новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане, они получат компенсацию по 10,5 тысячи долларов, заявил в четверг президент страны Шавкат Мирзиеев. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19.
В четверг число зараженных увеличилось до 65. По данным МВД страны, более 28 тысяч человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 9,1 тысячи - в больницах и специальных центрах, более 18 тысяч - на домашнем карантине.
"Среди пациентов, зараженных коронавирусом, есть одиннадцать врачей", - сказал Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом в республике. Сюжет о совещании был показан по телеканалу "Узбекистан 24".
Глава государства сообщил, что медработники, заразившиеся COVID-19 во время лечения пациентов, получат единовременную компенсацию в размере 100 миллионов сумов (10,5 тысячи долларов).
Источник: Кабар
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