В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 100

Министерство здравоохранения Казахстан сообщило днем в четверг, что зарегистрированы еще девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане.

На 12 часов 20 минут 26 марта в стране подтверждены 97 случаев регистрации коронавируса: 55 случаев в городе Нур-Султане, 34 случая в Алматы, по два — в Караганде и Шымкенте, по одному — в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

Накануне власти сообщили о выздоровлении двоих пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, около 472 тысяч случаев заражения, более 21 тысячи смертей. Выздоровевшими признано почти 115 тысяч человек.

Источник: Азаттык