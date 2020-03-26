В Узбекистане произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов

В Узбекистане произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов, сообщает Podrobno.uz.

"26 марта в 09:44 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Узбекистане. Координаты: 40,88 градуса северной широты, 70,53 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,922. Глубина h=29 км. Расстояние от Ташкента 118,14 км в восточном направлении", – сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 118 км, 3-4 балла.

Наманган: 97 км, 4 балла.

Андижан: 153 км, 3 балла.

Фергана: 119 км, 4 балла.

Гулистан: 153 км, 4 балла.

Джизак: 243 км, 2 балла.

Самарканд: 332 км, 2 балла.

Бухара: 526 км, 2 балла

Термез: 480 км, 2 балла

Карши: 453 км, 2 балла

Навои: 440 км, 2 балла

Источник: Кабар