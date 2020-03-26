В Узбекистане произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов, сообщает Podrobno.uz.
"26 марта в 09:44 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Узбекистане. Координаты: 40,88 градуса северной широты, 70,53 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,922. Глубина h=29 км. Расстояние от Ташкента 118,14 км в восточном направлении", – сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 118 км, 3-4 балла.
Наманган: 97 км, 4 балла.
Андижан: 153 км, 3 балла.
Фергана: 119 км, 4 балла.
Гулистан: 153 км, 4 балла.
Джизак: 243 км, 2 балла.
Самарканд: 332 км, 2 балла.
Бухара: 526 км, 2 балла
Термез: 480 км, 2 балла
Карши: 453 км, 2 балла
Навои: 440 км, 2 балла
Источник: Кабар
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