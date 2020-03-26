Король и королева Малайзии ушли на карантин

В настоящее время, по данным министерства здравоохранения страны, в Малайзии общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1 796 человек, 21 погиб, 199 выздоровели.

Король Малайзии султан Абдулла Рийятуддин Аль-Мустафа и королева Азиза Амина Маймуна Искандерия находятся на карантине и прошли тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как вирус был обнаружен у семи придворных и работников королевского дворца, передает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты The Star.

"Тесты их величеств оказались отрицательными, однако их величествам придется выдержать 14-дневный карантин, который начался вчера", - говорится в заявлении Бюро королевского двора, с которым выступил главный инспектор двора Ахмад Фадиль Шамсуддин, его слова цитирует газета.

В настоящее время, по данным министерства здравоохранения страны, в Малайзии общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1 796 человек, 21 погиб, 199 выздоровели.

Большинство заражений связано с массовым мусульманским религиозным мероприятием, проходившим в одной из мечетей Куала-Лумпура с 27 февраля по 3 марта, которое посетили более 16 тысяч человек.

Источник: Кабар