Стало известно, кто был первым в мире пациентом с коронавирусом – СМИ

Продавщица креветок на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань была первым в мире человеком, заразившимся COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Пэнпай".

При этом издание отмечает, что по-прежнему неизвестно была ли женщина "нулевым пациентом".

Ученые до сих пор с уверенностью не могут сказать началась ли эпидемия с рынка или ее вирус попал туда из другого места. Кроме того, так и не установлен "нулевой пациент" или как, когда и при каких обстоятельствах вирус передался от животного к человеку.

Женщина по фамилии Вэй, занималась продажей живых креветок на рынке в городе Ухань. 11 декабря 2019 года у нее поднялась температура. Впоследствии выяснилось, что именно она стала первым подтвержденным случаем заражения COVID-19 на рынке "Хуанань", пишет издание.

Журналистам удалось получить копию списка первой группы зараженных коронавирусом, из которого следует, что 24 человека из 27 имели историю контактов с рынком "Хуанань", при этом четверо из них – члены одной семьи.

Первой из списка симптомы у себя обнаружила Вэй. Женщина долго снимала жилье близ рынка, от ее квартиры до работы было не более 500 метров. Когда у нее поднялась температура, женщина обратилась в клинику на первом этаже своего дома.

При этом в этой же группе зараженных был человек, который не имел никаких контактов с рынком. В интервью он рассказал, что не посещал никаких мест скопления людей. Он предполагает, что мог заразиться COVID-19 в метро или после того, как обратился в больницу.

Напомним, пандемия COVID-19 охватила более 180 стран мира, заражены свыше 414 тысяч человек, скончались более 18 тысяч человек.

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