Коронавирус: испанские солдаты находят мертвых в домах престарелых

Персонал заведений, который должен ухаживать за пожилыми людьми, нередко сбегает, бросив их умирать без ухода.

Военнослужащие Бригады чрезвычайных ситуаций (Unidad Militar de Emergencias) испанской армии, направленные на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции, обнаружили в домах престарелых в разных провинциях страны, куда они пришли проводить дезинфекцию, сотни пожилых пациентов, полностью брошенных, а иногда уже и мертвых. Об этом сообщает радио «Свобода».

Персонал заведений, который должен ухаживать за пожилыми людьми, нередко сбегает, бросив их умирать без ухода. Иногда тела скончавшихся оставляли разлагаться прямо в постелях, если санитары считали, что эти люди могли умереть от COVID-19, и боялись перенести их хотя бы в морг.



Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что армия потрясена случившимся и намерена дальше действовать в подобных случаях «максимально жестко и сурово». Генеральная прокуратура Испании уже возбудила в связи с вскрывшимися фактами уголовное дело.

В Испании почти 19 процентов населения – люди старше 65 лет. Как минимум до 11 апреля в стране введен жесткий общенациональный карантин. Эпидемия сейчас распространяется в Испании уже быстрее, чем в Италии, причем во всех провинциях и автономиях, от Андалусии до Каталонии. При этом, как и в Италии, больным не хватает аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В результате врачи вынуждены отказывать умирающим старикам, отдавая аппараты ИВЛ молодым, имеющим больше шансов выжить.

Число жертв коронавируса в Испании превысило количество жертв в Китае, с начала эпидемии умерло 3434 человека. Число зараженных COVID-19 в Испании за сутки увеличилось почти на 8 тыс. человек, более 700 заболевших умерли только за один день.

Источник: centralasia.media