В Узбекистане число выявленных случаев COVID-19 достигло 55

Еще 5 случаев заражения коронавирусом выявлено в Узбекистане на утро 25 марта, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.
Еще 5 случаев заражения коронавирусом выявлено в Узбекистане на утро 25 марта, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.
Общее число зараженных людей короновирсом достигло 55 человек.
В Узбекистане COVID-19 впервые был зафиксирован 15 марта.
Источник: Кабар
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