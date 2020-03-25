В Узбекистане число выявленных случаев COVID-19 достигло 55

Еще 5 случаев заражения коронавирусом выявлено в Узбекистане на утро 25 марта, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.

Еще 5 случаев заражения коронавирусом выявлено в Узбекистане на утро 25 марта, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.

Общее число зараженных людей короновирсом достигло 55 человек.

В Узбекистане COVID-19 впервые был зафиксирован 15 марта.

Источник: Кабар