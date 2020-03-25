Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 57 до 495 за последние сутки, а число выздоровевшие увеличилось на пять - до 22.

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 57 до 495 за последние сутки, а число выздоровевшие увеличилось на пять - до 22.

Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах», - сообщили в штабе, отметив, что число зараженных в Москве выросло на 28 до 290.

ТАСС передаёт о том, что в штабе добавили, что все 57 новых случаев являются завозными - они зафиксированы у граждан, вернувшихся из зарубежных поездок. Также, как отметили в штабе, за сутки выписаны пять человек, а общее число выздоровевших достигло 22.

Таким образом, новых случаев в России во вторник оказалось меньше, чем в понедельник, когда сообщалось о 71 инфицированном. При этом выздоровевших пациентов стало больше - днем ранее из больницы был выписан только один человек.

Источник: Кабар