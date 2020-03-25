В Узбекистане из-за коронавируса граждан не будут отключать от комуслуг за долги

Во время действия ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса потребителей в Узбекистане не будут отключать от коммунальных услуг за долги, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального обслуживания и Министерства энергетики Узбекистана.

Во время действия ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса потребителей в Узбекистане не будут отключать от коммунальных услуг за долги, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищно-коммунального обслуживания и Министерства энергетики Узбекистана.

Заместитель министра ЖКО Назиржон Назиров ранее заявил, что для поддержки населения не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг водо- и теплоснабжающих организаций, а также предприятий по очистке сточных вод. На должников не будут подавать в суд и не будут отключать от водоснабжения.

В компании «Региональные электрические сети» также сообщили, что потребителей, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию, не будут отключать от сети.

Оплату за коммунальные услуги рекомендовано производить, не выходя из дома, через платежные системы и мобильные приложения.

Погасить накопившуюся задолженность нужно будет по окончании карантина.

Также по решению правительства Узбекистана потребителей в течение двух месяцев не будут отключать от доступа в интернет и телефонной связи за несвоевременную оплату услуг.

По состоянию на 18:00 24 марта в Узбекистане зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом.

Источник: reporter.kg