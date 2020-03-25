Таджикистан закрыл границу с Кыргызстаном

Таджикистан с 24 марта закрыл все пункты пропуска на таджикско-кыргызской границе до стабилизации ситуации в Кыргызстане.
Таджикистан с 24 марта закрыл все пункты пропуска на таджикско-кыргызской границе до стабилизации ситуации в Кыргызстане. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан сообщило, что это связано «с объявлением пандемии коронавируса COVID-19 и складывающейся эпидемиологической ситуацией».
В сообщении внешнеполитического ведомства Таджикистана говорится, что данное ограничение не будет применено в отношении
граждан Таджикистана, въезжающих в страну,
граждан других стран, выезжающих из Таджикистана,
водителей автомашин, совершающих грузовые перевозки,
дипломатов и членов их семей, аккредитованных в Республике Таджикистан,
членов правительственных делегаций.
По официальным данным, на 24 марта в Кыргызстане коронавирус подтвержден у 42 человек.
Источник: reporter.kg
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