Таджикистан закрыл границу с Кыргызстаном

Таджикистан с 24 марта закрыл все пункты пропуска на таджикско-кыргызской границе до стабилизации ситуации в Кыргызстане.

Таджикистан с 24 марта закрыл все пункты пропуска на таджикско-кыргызской границе до стабилизации ситуации в Кыргызстане. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан сообщило, что это связано «с объявлением пандемии коронавируса COVID-19 и складывающейся эпидемиологической ситуацией».

В сообщении внешнеполитического ведомства Таджикистана говорится, что данное ограничение не будет применено в отношении

граждан Таджикистана, въезжающих в страну,

граждан других стран, выезжающих из Таджикистана,

водителей автомашин, совершающих грузовые перевозки,

дипломатов и членов их семей, аккредитованных в Республике Таджикистан,

членов правительственных делегаций.

По официальным данным, на 24 марта в Кыргызстане коронавирус подтвержден у 42 человек.

Источник: reporter.kg