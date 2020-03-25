В Казахстане зарегистрированы ещё 2 случая коронавируса. Всего - 72

На 23:20 часов по местному времени 24 марта в Казахстане зарегистрированы еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в Жамбылской области и Северо-Казахстанской области.
На 23:20 часов по местному времени 24 марта в Казахстане зарегистрированы еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в Жамбылской области и Северо-Казахстанской области.
На сегодняшний день в стране подтверждены 72 случаев регистрации коронавируса, из них:
в г. Нур-Султан – 36 случаев,
г. Алматы – 29 случаев,
г.Караганда - 2 случая,
Алматинская область - 1
случай,
Актюбинская область - 1 случай,
г. Шымкент - 1 случай,
Жамбылская область - 1 случай,
Северо-Казахстанская область - 1 случай.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!